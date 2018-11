Passie in de trein: Texelse barvrouw op zoek naar wielrenner uit Alkmaar

HAARLEM - Hopeloos verliefd is ze. De Texelse Belinda kan zichzelf wel voor haar kop slaan omdat ze niet het nummer heeft gevraagd van een jongen met wie ze een praatje maakte in de trein. "Ik besefte net iets te laat dat hij echt heel leuk is."

Het gebeurde allemaal in de trein van Den Helder naar Haarlem op 2 september. Belinda was onderweg van Texel naar Rotterdam toen ze aan de praat raakte met een jongen die net in Alkmaar was wezen fietsen met zijn vader. Ze vroeg de sportieve knul om even te helpen met haar vastgeklemde fiets.

"Vijftien minuten voordat we in Haarlem aankwamen vroeg ik jou om even te helpen. Ik was onderweg naar Rotterdam en moest overstappen. Echter waren er tussen Den Helder en Haarlem zoveel mensen met fietsen bijgekomen dat mijn fiets klem stond tussen de andere", aldus Belinda.

Wat volgde was een leuk gesprek. "We maakten een praatje. Je was erg geïnteresseerd en ik vertelde veel. Ik had helaas niet de tijd om te vragen wat jij allemaal doet in het leven."

Een fout die Belinda nog steeds dwarszit. Ze hoopt daarom dat de bewuste jongen haar oproep ziet en contact met haar zal opnemen. Het gaat om een jongen van ongeveer 1 meter 70 lang, hij heeft rood haar en een rond gezicht.

Bekijk hieronder het filmpje van Belinda over haar bijzondere ontmoeting.