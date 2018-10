Drugsdealers en verkeershufters speerpunten in veiligheidsplan Hilversum

HILVERSUM - De bestrijding van overlast door drugsdealers en verkeershufters staat bovenaan in het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Hilversum. Dat heeft de gemeente gisteren bekendgemaakt.

Tijdens wijkbezoeken lieten bewoners burgemeester Pieter Broertjes weten dat ze zich vooral storen aan drugsoverlast en verkeersonveilige situaties. "Mede om die reden zijn deze thema's als prioriteit benoemd."

In de praktijk betekent dit dat er extra boa's worden ingezet, dwangsommen aan drugsdealers worden opgelegd en verkeersknelpunten worden aangepakt. Naast de twee hoofdthema's blijft Hilversum in het veiligheidsplan inzetten op brandveiligheid, inbraakpreventie, veilig uitgaan en de aanpak van radicalisering.

De gemeente geeft aan zich niet alleen te willen richten op handhaving en de inzet van de wijkagent, maar vooral ook op het voorkomen van onveilige situaties en overlast. Zo wordt aan ouderen uitgelegd wat zij kunnen doen om de kans op brand te verkleinen en is er een bewustwordingscampagne voor het herkennen van wietkwekerijen.

Buurtdeals

De buurt wordt zelf ook bij het veiligheidsplan betrokken: "Buurtbewoners krijgen meer invloed op de veiligheid in hun eigen wijk door het inzetten van buurtdeals. Inwoners kunnen zelf met initiatieven komen om bijvoorbeeld overlast door jongeren tegen te gaan. In de buurtdeal maken ze vervolgens afspraken met de gemeente over wie wat doet."

Het veiligheidsplan 2018-2022 wordt op 12 december besproken in de gemeenteraad.