Clubman Sparks Haarlem overleden

HAARLEM - Tinus van Rullen is overleden. De clubman van Sparks Haarlem is 79 jaar geworden.

Van Rullen werd in april nog geïnterviewd voor Sportclub met Ballen op NH Radio. Hij was al lang actief bij de honkbalclub. "Krijtlijnen trekken, dat de lijntjes er weer netjes op staan. Lijnen op het gras trekken, want daar is weer nat krijt voor nodig, en het veld bijhouden", zei Van Rullen toen.

De Haarlemmer werd liefkozend ome Tinus genoemd door tal van mensen bij de club. Hij liet toen weten aan stoppen te denken. "Na veertig jaar vind ik het wel welletjes."

Van Rullen overleed op donderdag 11 oktober.