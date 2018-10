OPA wil weten: hoeveel ongelukken op de Kanaalkade?

ALKMAAR - Politieke partij OPA stelt opnieuw vragen aan het Alkmaarse college over de verkeerssituatie op de Kanaalkade. Gisteren gebeurde er een ongeluk tussen een personenauto en een bus, waarbij een gewonde viel.

Het is niet het de eerste keer dat er een aanrijding plaatsvindt op de kruising Kaarsemakersgracht en Kanaalkade.

Wegrichting

Onafhankelijke Partij Alkmaar wil daarom meer duidelijkheid over de situatie daar, zo meldt mediapartner Alkmaar Centraal. OPA wil graag weten hoeveel ongelukken er totaal zijn gebeurd de afgelopen twee jaar, hoe vaak - zoals gister wel het geval was - er een bus van Connexxion bij betrokken was en of de richting van de weg ook een rol speelde.

In september stelde de partij ook al vragen aan het college.