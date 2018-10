Zwaanshoeker (75) gewond bij beroving in Alkmaarse parkeergarage

ALKMAAR - Een 75-jarige man uit Zwaanshoek is gisteren in Alkmaar gewond geraakt bij een beroving De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer keerde rond 16.15 uur terug bij zijn auto, die stond geparkeerd in parkeergarage Karperton aan de Dijk. Toen hij spullen in zijn auto wilde leggen, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd en werd hij vastgegrepen.

Geld en pasjes

In de worsteling die volgde, wist de overvaller de hand te leggen op de portemonnee (met geld en pasjes) van het slachtoffer. Hij ging er vervolgens met zijn buit vandoor.

De Zwaanshoeker heeft zich laten behandelen in het ziekenhuis. Over de aard van zijn letsel is niets bekend. Wie getuige is geweest van de straatroof, kan de politie bereiken op 0900-8844.