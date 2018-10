Bezorger laat megapakket achter in schuur: "Moet over schutting zijn geklommen"

TUITJENHORN - "Mijn konijntjes hadden wel weg kunnen lopen!" Ancilla uit Tuitjenhorn is woest op de PostNL-bezorger die volgens haar zomaar over haar schutting is geklommen en haar pakket in de schuur heeft gelegd, omdat ze niet thuis was. "Toen ik het briefje op de deurmat las dacht ik: Hè, hoe kan dit?"

De 52-jarige Ancilla de Rover heeft geen goed woord over voor het postorderbedrijf. 'Pakket achterin in de schuur. Vr. gr.', leest ze voor van het oranje-witte papiertje dat ze vond toen ze thuiskwam van een afspraak.

1,80 meter hoog

Eenmaal in de schuur treft ze inderdaad haar bestelde tien kilo kattenbrokken. "Het kan niet anders dan dat hij óver mijn schutting van 1,80 meter is geklommen, naar de schuur is gelopen, het pakket daar heeft neergelegd en toen de poort van binnenuit weer heeft opengedaan." En die vervolgens wagenwijd open liet staan.

"Flabbergasted was ik. Godzijdank zaten Sjors en Noukie nog in de tuin", zegt ze over haar konijnen. "Ze zijn mijn alles." Ancilla belde direct naar PostNL om een klacht in te dienen. "Dit is toch niet normaal", buldert ze nog lichtelijk geirriteerd. "Mijn tuin is vijftien meter diep. Hij is er dus echt ver ingegaan en in de schuur gestaan."

Blind konijn

Het is niet de eerste keer dat Ancilla iets dergelijks heeft meegemaakt. "Een andere bezorger had mijn pakket gewoon áán de weg gelegd. In de modder." Maar het ergste vindt ze dat haar konijnen gevaar liepen. "Één is al 6,5 jaar en aan één oog blind. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als ze was ontsnapt."

Reactie PostNL

"Het is niet toegestaan een pakket in een tuin neer te leggen of op een andere manier onbeheerd achter te laten. Bezorgers mogen een pakket alleen overhandigen aan iemand die de deur open doet op het adres dat op het pakket staat, of bij een adres in de buurt als de geadresseerde niet thuis is. We hebben de pakketbezorger aangesproken."

Zou de medewerker niet gewoon een héél ijverige bezorger kunnen zijn? "'De beste bedoelingen', dat zal allemaal wel, maar je klimt toch niet zomaar over iemands poort én laat hem openstaan?"