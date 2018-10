Deel dit artikel:













Mishandelaar 6-jarige jongetje Amsterdam op beeld: 'Krijgt een week tijd om zich te melden' Foto: AT5/Bureau 020

AMSTERDAM - (AT5) Het weekend had een stuk leuker kunnen beginnen voor een 6-jarig jongetje in Amsterdam-West begin september. Als de kleuter na schooltijd iets te enthousiast een supermarkt aan het Mercatorplein inrent, botst hij tegen een volwassen man op. Die reageert meteen agressief en geeft het jochie een knietje in zijn buik.

De mishandeling gebeurde op vrijdag 7 september rond half vier in de middag. Het 6-jarige slachtoffer is net uit school gehaald door de buurvrouw en loopt samen met zijn zus en twee kinderen van de buurvrouw naar de supermarkt aan het Mercatorplein. Enthousiast over het begin van het weekend rent het jochie de supermarkt binnen, maar botst dan blijkbaar nét tegen de verkeerde op. Op de beelden die te zien zijn in het AT5-programma Bureau 020 zie je de aanvaring met de verdachte en het hoe het jongetje het volgende moment geschrokken op de grond ligt. De man scheldt nog wat na als de buurvrouw hem op zijn gedrag aanspreekt, daarna loopt hij weg.



Het Openbaar Ministerie geeft de man één week om zich te melden voordat de man herkenbaar in beeld wordt getoond. De politie roept mensen op die getuigen zijn geweest van de mishandeling zich te melden. Het gaat om een man van tussen de 24 en 30 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en is rond de 1,80 lang. Tijdens de mishandeling droeg hij een grijze pet. Een groene trui met een grote witte afbeelding op zijn borst en een blauwe broek.

