Bijzondere IJmuidense kalender moet geld ophalen voor hospice

IJMUIDEN - Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek zwevend hoog boven het Telstar-stadion en een meisje dat koorddanst tussen de watertoren; zomaar twee 'maanden' uit de kalender die vol zit met met foto's van de IJmuidense fotograaf Ed Geels. Hij wordt in meervoud verkocht en wel voor een goed doel.

Met een camera - in sommige gevallen met een drone - maar altijd gebruikmakend van het fotoshop-programma op zijn computer, heeft hij de bestaande iconen van 'zijn' havenplaats (o.a. forteiland en de vuurtoren) gefotoshopt tot kunstzinnige foto's. Hij heeft er twaalf gemaakt en elke foto staat voor een maand. Het wordt de Velsense kalender van 2019, maar dan eens anders dan ze gewend zijn in de kustplaats.

Trots

Ed Geels is trots op het succes van zijn project, waar hij een maand of acht intensief mee bezig geweest is. Gretig scrolt hij op zijn laptop door de maanden en komen de herinneringen boven. "Hier was het moeizaam met het licht", wijst hij op de meimaand-foto van Frank Korpershoek, die is gemaakt op een trapveldje langs de Heerenduinweg, de verkeersader die dankzij de fotoshop is veranderd in het Telstar-stadion (zie hierboven), voor de verandering eens afgeladen met mensen.

Naast trots is hij tevreden dat de kalender geld gaat opleveren voor het goede doel: hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. "Ik vond al snel dat we (hij en drukker Jeff Folkerts, red.) er iets goeds mee moesten doen. Via een enquete op internet hebben we mensen gevraagd wat ze het beste goede doel vonden. Daaruit kwam De Heideberg en ik vind het heel mooi dat het geld daar straks terechtkomt. Er zijn daar negentig vrijwilligers aan de slag die stuk voor stuk fantastisch werk doen.”

8.000 euro

Er worden 750 kalenders gedrukt en er zijn er nu al 150 verkocht. Met aftrek van wat kosten kan er straks rond de 8.000 euro naar de hospice worden overgemaakt. Op 14 november wordt de kalender gepresenteerd in het stadion van Telstar. Pas dan zijn alle twaalf foto’s voor het publiek te zien. "Tot die tijd willen we niet te veel prijsgeven."

Hoewel er bloed, zweet, tranen maar vooral veel tijd in het maken van de kalender is gaan zitten, sluit Geels niet uit dat dit het begin is van een traditie. "Ik heb al een ideetje voor volgend jaar. Het is heel fijn om steeds een uitdaging te hebben. En hoe mooi is het om daar een goed doel aan te koppelen? Die mensen van de hospice zijn echt dolblij. Het is leuk dat we volgend jaar weer andere mensen blij kunnen maken.” Je vindt meer informatie op www.develsenkalender.nl.