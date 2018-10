'Man met hondje' weet meer over overval op supermarkt in Bussum

BUSSUM - De politie zoekt een man met een hondje die eerder agenten heeft aangesproken. Hij zou meer weten over de overval op de Lidl in Bussum. De dader van deze overval beroofde een dag eerder mogelijk ook de Jumbo in Hilversum.

De 'man met het hondje' sprak zaterdagavond rond 19.00 uur bij het Vijverpark in Bussum agenten aan, schrijft de politie op Facebook. "Deze man had mogelijk informatie die kan helpen bij het onderzoek naar de overval."

Of de man als getuige wordt gezien of er wellicht op een andere manier mee te maken heeft, meldt de politie niet. De recherche wil in ieder geval 'graag in contact komen met hem'.

Als iemand zichzelf in deze omschrijving herkent, of weet wie het zou kunnen zijn, kan contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.