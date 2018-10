Van Rijsselberghe geen Wereldzeiler van het Jaar

TEXEL - Dorian van Rijsselberghe heeft naast de prijs voor Wereldzeiler van het Jaar gegrepen. De Noord-Hollander kon de eerste Nederlandse zeiler worden die de titel op zijn palmares kon bijschrijven. De prijs ging echter naar de Cyprioot Pavlos Kontides, die wereldkampioen is in de Laser.

"Ik ben vereerd en eerlijk gezegd ook wel verrast", vertelde Van Rijsselberghe toen hij hoorde dat hij was genomineerd voor de prijs. De Texelaar werd dit jaar voor de tweede keer kampioen in de RS:X-klasse en werd bovendien al twee keer Olympisch kampioen. In Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) ging hij met het goud aan de haal.

Naast Van Rijsselberghe hield Kontides ook onder andere de Fransman Charles Caudrelier achter zich. Bij de dames was er wel een Nederlandse winnares: Carolijn Brouwer werd verkozen tot Wereldzeilster van het Jaar.