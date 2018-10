Deel dit artikel:













Griezelen met Halloween: deze uitdossingen zijn eng, enger, engst Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Halloween is in Nederland nog lang niet zo'n groot feest als elders in de wereld. Maar het zo griezelig mogelijk uitdossen wordt wel steeds vaker gedaan. Zo ook in een feestwinkel in Hilversum. Eng, enger, engst!

De spookachtige en soms huiveringwekkende maskers jagen je de stuipen op het lijf. Lees ook: Trick or treat! Speel onze Halloween-quiz NH Gooi maakte een rondje door een feestwinkel in Hilversum. Bekijk in de video wat daar zoal was te zien.