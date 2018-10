Deel dit artikel:













LIVE: AZ wil zich revancheren tegen VVV Foto: Pro Shots/NH

ALKMAAR - Het is vanavond erop of eronder voor AZ. De ploeg van trainer John van den Brom neemt het in de KNVB-beker in eigen huis op tegen VVV-Venlo en er moet worden gewonnen om een einde te maken aan een negatieve reeks van de Alkmaarders. Uit de afgelopen vier officiële duels werd er slechts één punt gepakt.

Eerst speelde AZ in eigen huis gelijk tegen PEC Zwolle, waarna er achtereenvolgens werd verloren van Ajax (5-0), FC Utrecht (2-1) en SC Heerenveen (2-3). Vanavond kan de ploeg zich revancheren, want er staat in het eigen AFAS Stadion een bekerduel met de ploeg uit Venlo op het programma. De afgelopen twee edities van het bekertoernooi bereikte AZ de finale van het bekertoernooi. "We weten wat de beker ons oplevert", vertelde Van den Brom deze week. "Een finale spelen is op zich al heel uniek. Dat is een mooie, unieke prestatie, die je met elkaar kunt beleven. En daar gaat het morgen weer om. We moeten winnen en doorgaan om uit deze vervelende periode te komen." VVV-Venlo

Dat moeten de Alkmaarders zien te bewerkstelligen tegen VVV-Venlo. De Limburgers doen het alleraardigst in de competitie met een zesde plaats tot gevolg. Van de tien wedstrijden die de ploeg van trainer Maurice Steijn speelde, werden er maar drie verloren. Alleen Ajax, PSV en Excelsior waren tot dusver te sterk voor de Venlonaren. Live

Of het AZ lukt om zich ten koste van de Limburgers te plaatsen voor de achtste finales in de KNVB-beker, hoor je vanavond live op deze site, de app en de Facebook-pagina van NH Sport. Commentatoren Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman houden je vanaf 19.45 uur negentig minuten lang rechtstreeks op de hoogte van het belangrijke bekertreffen.