Hilversummer moet twee jaar cel in voor slaan buurman met baksteen

HILVERSUM - Een 65-jarige man uit Hilversum moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twee jaar de gevangenis in en een tbs-behandeling ondergaan vanwege een poging tot doodslag. Hij had vorig jaar juli, schijnbaar vanuit het niets, zijn buurman meermalen met een baksteen op het hoofd geslagen. Die hield er zware verwondingen aan over.

Dat schrijft De Gooi en Eembode. De Hilversummer negeerde de angstschreeuwen van zijn overbuurvrouw toen zij zag dat de man ernstig werd toegetakeld en hij bleef slaan met de baksteen. Het slachtoffer had een schedelbreuk, gebroken jukbeen en gebroken ribben, zo bleek later in het ziekenhuis.

Zelfverdediging

Volgens de 65-jarige man handelde hij uit zelfverdediging: de buurman was zijn sleutels vergeten en wilde volgens hem de nacht doorbrengen bij de Hilversummer. Toen hij vervolgens niet weg wilde gaan, is de man gaan slaan. De buurman zegt dat het heel anders in elkaar steekt. Hij had juist gezellig een drankje gedronken bij de Hilversummer, maar die laatste werd vanuit het niets agressief en ging hem slaan toen de buurman wilde weggaan.

De Hilversummer lijdt aan geheugenverlies door een hersenbeschadiging. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben geoordeeld dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij door het lint ging. Zij raden aan hem op te nemen in een bescherm-woontraject. De Hilversummer zit al ruim een jaar vast. Zijn advocaat vroeg daarom aan de rechtbank om het advies van de deskundigen op te volgen en de man over twee weken vrij te laten.