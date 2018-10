Deel dit artikel:













Ferdy Druijf beste talent van de Keuken Kampioen Divisie Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

ALKMAAR - Ferdy Druijf (20) is verkozen tot beste talent van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. De spits van Jong AZ heeft de individuele prijs in de wacht gesleept met de indrukwekkende cijfers die hij in de eerste periode wist te overleggen.

De aanvaller uit Uitgeest wist in de eerste elf duels van de Keuken Kampioen Divisie liefst elf keer het net te vinden. Daarmee was hij goud waard voor de Alkmaarders, want Jong AZ heeft in totaal pas zestien keer gescoord in die elf duels. Druijf is topscorer in de competitie en scoort gemiddeld een goal per 83 minuten. Jong AZ staat momenteel zestiende. De andere drie individuele prijzen gingen allemaal naar Go Ahead Eagles. Istvan Bakx werd beste speler, ex-Volendam-keeper Hobie Verhulst werd verkozen als beste doelman van de eerste periode en John Stegeman is benoemd als de beste trainer.