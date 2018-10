Deel dit artikel:













Ajax hofleverancier in voorselectie Jong Oranje Foto: Pro Shots / Erwin Spek

ZEIST - Ajacieden Carel Eiting, Dani de Wit, Kaj Sierhuis en Perr Schuurs zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Namens AZ is Teun Koopmeiners geselecteerd, meldt de KNVB woensdag via de officiele kanalen.

De Amsterdammers zijn met de vier spelers hofleverancier van Jong Oranje. Carel Eiting, Perr Schuurs en Kaj Sierhuis behoorden ook de vorige interlandperiode al tot de voorselectie van Van de Looi. Waar Eiting en Schuurs ook bij de definitieve selectie zaten, overleefde Sierhuis die schifting niet. Dani de Wit is nieuw in de selectie, terwijl AZ-speler Oussama Idrissi ontbreekt in vergelijking met de vorige duels tegen Jong Letland (0-3 winst) en Jong Oekraïne (3-0 winst). Jong Oranje speelt op vrijdag 16 november een oefenduel met Jong Duitsland in het Sparda Bank Hessen Stadion. Het duel begint om 20.00 uur. Volledige voorselectie Jong Oranje: Carel Eiting (Ajax), Dani de Wit (Ajax), Kaj Sierhuis (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Kjell Scherpen (FC Emmen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Tahith Chong (Manchester United), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Maarten Paes (FC Utrecht) en Jay-Roy Grot (VVV Venlo).