'Ontruiming MC Slotervaart bracht zeker één patiënt in levensgevaar' Foto: AT5

AMSTERDAM - Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de abrupte verplaatsing van een patiënt van het Slotervaart Ziekenhuis vorige week bijna fataal afliep. De patiënt die een zware chemokuur ondergaat werd na het uitspreken van het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis overgebracht.

"Als de artsen ons niet direct hadden gebeld, dan had deze patiënt zeer ernstige schade kunnen oplopen en kunnen overlijden. Het was zeer ernstig", zegt behandelend internist-oncoloog Hans-Martin Otten van MC Slotervaart naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool van woensdag. Lees ook: De geschiedenis van MC Slotervaart: "De stekker moest er een keer uit" Otten houdt zijn hart vast voor de ruim twintig mensen die vanaf vrijdag op een andere locatie dan het failliete MC Slotervaart een chemokuur moeten ondergaan. "Ik heb nog steeds geen duidelijkheid welke patiënten waar kunnen worden geplaatst", zegt hij. Ook weet hij niet aan welke artsen hij de dossiers moet overdragen. Haastklus

De verplaatsing van zorg en patiënten is een haastklus geworden, vindt Otten. "En als er sprake is van een haastklus dan kan er van alles misgaan op het het gebied van communicatie of wat dan ook." Lees ook: Grote en emotionele verhuizing MC Slotervaart in volle gang Volgens hem is de hectische en soms chaotische overdracht het gevolg van een al te abrupt einde van de ziekenhuiszorg na het uitspreken van het faillissement vorige week. "Het verloopt allemaal weinig soepel", meent de internist-oncoloog. Melding

Over de gang van zaken hebben Otten en zijn collega-specialisten melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 💬 Whatsapp ons!

