Amsterdammer Dilrosun nieuw in voorselectie Oranje

AMSTERDAM - Javairô Dilrosun zit voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal. De geboren Amsterdammer, die momenteel bij Hertha BSC speelt, maakte onlangs indruk bij Jong Oranje.

Bondscoach Ronald Koeman heeft verder een plaats in de voorselectie voor AZ-keeper Marco Bizot en Ajacieden Donny van de Beek, Daley Blind, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Aanvaller Justin Kluivert van AS Roma ontbreekt. De geboren Zaandammer werd ook begin deze maand niet opgeroepen voor Oranje.

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 16 november thuis tegen Frankrijk in Rotterdam. Drie dagen later gaat de ploeg van Koeman op bezoek bij Duitsland. Beide duels zijn in het kader van de Nations League.