"Hilversum moet af van overbodige franjes in meerjarenbegroting"

HILVERSUM - Om te voorkomen dat het miljoenentekort waar de gemeente Hilversum dit jaar op afstevent wordt doorgetrokken naar de komende vier jaren, moeten er keuzes worden gemaakt in de meerjarenbegroting, vindt de PvdA. "Haal de franje eruit en zorg dat de gemeente haar begroting voor het Sociaal Domein nu echt op orde krijgt."

De gemeente maakte eergisteren bekend dat er rekening moet worden gehouden met een begrotingstekort van vier miljoen euro. Een forse tegenvaller voor Hilversum, die vorige maand juist nog uiterst positief was over de financiën.

De politieke partij heeft wel enkele suggesties voor het Hilversumse college waar in de meerjarenbegroting op bezuinigd kan worden: "Stop met cadeautjes uitdelen aan automobilisten, zoals het halveren van de tarieven voor parkeervergunningen. Wees nog kritischer op investeringen in hippe hobby's zoals Hilversum citymarketing. En is het écht nodig om zoveel geld in het stationsplein of het eigen ambtenarenapparaat te steken?"

Waar in ieder geval niet op moet worden bezuinigd, als het aan de PvdA ligt, is de zorg. "Schroef de ambities terug, om zo te voorkomen dat de mensen die het meeste zorg en ondersteuning nodig hebben de dupe worden. Er moet prioriteit worden geven aan de zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners. Dat betekent dat er niet bezuinigd mag worden op het Sociaal Domein, ook niet door zorg op indicatie te vervangen voor welzijn."

Dat er íets moet gebeuren, is hoe dan ook duidelijk zegt de fractie. "Ondanks dat we het niet overal mee eens zijn, is de PvdA niet per definitie tegen de begroting. Het college moet echter wel vóór de behandeling in de raad met een aangepaste meerjarenraming komen, waarin duidelijke en realistische keuzes zijn gemaakt voor de komende jaren."