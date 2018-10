De strijd om de Haarlemmermeerse zetels is begonnen

HOOFDDORP - De groei van Schiphol, woningbouw en omstreden kunstwerk Ida: over precies drie weken gaat Haarlemmermeer naar de stembus. Met de lancering van twee online kieshulpen, de KiesKompas en de StemWijzer, is de strijd om de Hoofddorpse zetels begonnen.

Op woensdag 21 november mogen zo'n 128.000 kiesgerechtige inwoners van zowel Haarlemmermeer, als Haarlemmerliede en Spaarwoude stemmen. De gemeenten deden in maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen vanwege de aanstaande fusie op 1 januari 2019.

Er doen twaalf partijen mee, waarvan de helft lokaal. Er zijn 39 zetels te verdelen. Kiezers die nog zweven kunnen terecht op KiesKompas of StemWijzer. Aan de hand van ongeveer dertig stellingen kunnen de inwoners nagaan welke thema’s spelen en wat de standpunten van de partijen over die thema’s zijn.

Vrijdag 2 november is NH Nieuws op de markt in Hoofddorp

In aanloop naar de verkiezingen bespreekt NH Nieuws aankomende vrijdag op de markt van Hoofddorp twee veelbesproken onderwerpen die ook terugkomen in de kieshulpen. Tussen 10.00 en 12.00 gaan we in debat over de groei van Schiphol en vanaf 13.00 nemen we het omstreden kunstwerk Ida onder de loep. En daar willen we de kiezers natuurlijk graag over horen.

Schiphol

Te gast zijn wethouder Adam Elzakalai van luchthavenzaken en Sijas Akkerman van de Noord-Hollandse milieufederatie. Kan Schiphol na 2020 weer doorgroeien of is de grens aan vliegtuigherrie en ultrafijnstof allang bereikt?

Ida

Niet iedereen zit te wachten op Ida, een kunstwerk van 750.000 euro dat in PARK21 moet komen te staan. Twee lijsttrekkers gaan over de komst van Ida in debat: voorstander Jurgen Nobel van de VVD en tegenstander Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer.

Kom ook!

Over beide onderwerpen wil NH Nieuws graag input krijgen. Sterker nog, we willen graag dat de kiezers van de nieuwe fusiegemeente Haarlemmermeer erover meepraten. Dus kom langs! Je vindt ons vrijdag vanaf 10.00 uur op de markt op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp.