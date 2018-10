Bijzondere maar "levensgevaarlijke" bijtschildpad gevonden in Anna Paulowna

DEN HELDER - Afgelopen weekend werd er een niet alledaagse patiënt binnengebracht bij Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder: een verwaarloosde bijtschildpad. Het dier werd gevonden in een sloot bij Anna Paulowna en is zeker niet zonder handschoenen aan te pakken. "Levensgevaarlijk, want ze bijten zo je vingers of tenen eraf."

Een bordje met 'pas op: bijtschildpad' hangt dan ook boven zijn tijdelijke onderkomen in Den Helder. Een medewerker van de dierenambulance legt in onderstaande video uit dat je het dier zeker niet in het wild wil tegenkomen. "Het zijn geen lieverdjes!"

Slechte conditie

Inmiddels is de vermoedelijk gedumpte bijtschildpad overgebracht naar Schildpaddenopvang Nederland, waar "veel kennis van zaken is". Het dier is in slechte conditie en heeft tekorten. "Dat kun je zien aan de waas over de ogen, wat bij schildpadden een goede indicatie is van de gezondheidstoestand."

De bijtschildpad komt voor in delen van Noord- en Midden-Amerika en leeft grotendeels onder water. In principe bestaat het dieet uit kleine waterdieren, planten en aas, maar ook grotere dieren passeren soms de revue. Volgens de dierenambulance is het maar goed dat dit exemplaar gevonden is, want "het had ook zo anders kunnen aflopen...".