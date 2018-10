PvdA wil met deze maatregelen hoge huurprijzen in Hilversum tegengaan

HILVERSUM - Om de hoge huurprijzen in Hilversum tegen te gaan, moet er verplicht worden gebouwd voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een huis. Ook moet ervoor worden gezorgd dat woningen niet te lang leeg staan. Dat wil de PvdA.

Hilversum is voor huurders de duurste gemeente in 't Gooi. Dat moet anders, vindt de PvdA. Daarom moet er meer gericht worden gebouwd en mogen niet alleen bedrijfspanden maar ook gewone huizen niet te lang leeg staan.

De voorstellen moeten volgens de arbeiderspartij bijdragen dat het college haar doel haalt om 1.000 extra woningen te realiseren en de verkoop van sociale woningbouw te stoppen. "Het college kan met onze maatregelen beter aansturen op de bouw van 1.000 woningen in de goedkope- en middensector, voorkomen dat sociale huurwoningen worden verkocht en voorkomen dat woningen blijven leegstaan of voor verkeerde doeleinden worden gebruikt", aldus de partij.

Hoewel in Hilversum de huurprijs het hoogst is in 't Gooi, is die in Bussum vorig jaar juist het meest toegenomen. Huurders moeten 14,9 procent meer betalen om daar te kunnen wonen, zo bleek onlangs uit een onderzoek.