De Peiling: Ballonnen oplaten in heel Nederland verbieden?

NOORD-HOLLAND - De gemeente Drechterland gaat het oplaten van ballonnen verbieden. Ook in een aantal andere gemeenten mag het niet meer, vanwege het milieu. Wat vind jij? Moet er een landelijk verbod komen of niet?

Schadelijk

Ballonnen oplaten is met name schadelijk voor dieren die in zee leven. Zij zien de ballonnen voor voedsel aan. Resten van ballonnen blokkeren het spijsverteringskanaal waarna de dieren langzaam verhongeren en sterven. Ook raken ze verstrikt in de linten. Biologisch afbreekbare ballonnen lijken een oplossing, maar zijn dat volgens de milieubeweging niet. De ballonnen breken in de natuur pas na zeer lange tijd af.

Eerste in West-Friesland

Drechterland is de eerste Westfriese gemeente waar het verbod op oplaten van ballonnen gaat gelden. In plaatsen als Amsterdam, Gouda, Amstelveen en Waterland is het oplaten van ballonnen ook aan banden gelegd. In Amsterdam is het bijvoorbeeld verboden tijdens evenementen, waar vaak honderden of duizenden ballonnen tegelijk de lucht in gingen.

Geen landelijke regels

Er zijn voor het oplaten van ballonnen geen landelijke regels. De overheid laat toestaan of verbieden aan gemeenten over.

Wat vind jij?

Ben jij voor of tegen een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.