CDA wil dat politie zich houdt aan belofte voor extra wijkagenten Gooi Foto: Politie

HUIZEN - Dat de politie zich niet aan de belofte houdt om extra wijkagenten in te zetten in de Gooi en Vechtstreek, valt niet goed bij de CDA-fractie in de gemeente Huizen. De minister van justitie en veiligheid had dat eerder dit jaar wel toegezegd. Tweede Kamerlid Chris van Dam heeft op verzoek van de fractie Kamervragen hierover gesteld.

In juni zegde de minister toe dat 769 van de 1.111 extra voltijdsbanen die de politie landelijk erbij had gekregen, waren bedoeld voor extra agenten in de wijk. Volgens CDA Huizen houdt de politie in de regio Midden-Nederland zich hier echter totaal niet aan. De 33 fte die hiervoor zijn vrijgemaakt, worden voor andere doeleinden ingezet. Persoonlijk contact

Dit is kwalijk, meent commissielid Marianne Vos-Breel voor CDA Huizen. "Het gevoel van onveiligheid blijft hoog, ondanks de dalende criminaliteitscijfers. Het persoonlijke contact met de wijkagent kan hier een positieve rol in spelen. Daarnaast is de kennis die de wijkagent heeft van wat er zich in de buurt afspeelt, essentieel bij het voorkomen, opsporen en oplossen van misdaad." In de derde week van november moet de Tweede Kamer de Kamervragen van Chris van Dam hebben beantwoord. 💬 Whatsapp ons!

