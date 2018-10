Eerste miljoenen overheid naar Floriade

ALMERE - Almere krijgt 2,5 miljoen van de overheid voor het opstarten van innovatieve projecten voor de Floriade. Uiteindelijk is het Ministerie van Landbouw bereid om een bijdrage van 5 tot 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het evenement.

De eerste 2,5 miljoen euro zijn bedoeld als voorbereidingskosten voor het opstarten van innovatieve projecten. Wil Almere ook de rest van de subsidie voor de Floriade incasseren dan moeten er concrete plannen komen voor innovatieve projecten. Zo denkt het ministerie aan een iStreet, waar vernieuwende innovatieve oplossingen voor duurzame stedelijke ontwikkelingen te zien moeten zijn. Ook moet er aandacht zijn voor de thema’s energie, groen, voeding en gezondheid.

De gemeente Almere moet de komende tijd met plannen komen die vervolgens goedgekeurd moeten worden door het Rijk. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt in 2022 gehouden in Almere. De laatste wereldtentoonstelling was in 2012 in Venlo.