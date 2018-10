Amerikaanse biotechbedrijf komt naar Amsterdam

AMSTERDAM - Biotechbedrijf Alnylam Pharmaceuticals uit de Verenigde Staten opent een kantoor in Amsterdam. Alnylam richt zich op de ontwikkeling van vernieuwende medicijnen om het leven te verbeteren van mensen die lijden aan zeldzame genetische infectieziekten.

Het bedrijf kiest voor Amsterdam vanwege onder meer het hoge niveau van de academische ziekenhuizen en de innovatieve cultuur in Nederland. Volgens Alnylam wordt Nederland steeds belangrijker voor de Europese activiteiten van het biotechbedrijf. Dat leidt bijvoorbeeld tot samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven.

Barry Greene, president van Alnylam Pharmaceuticals: "We zien Nederland als onze toekomstige hub voor Europese activiteiten. Dit is te danken aan het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie en het aantrekkelijke vestigingsklimaat, waardoor bedrijven met baanbrekende innovaties zich in Nederland ontwikkelen."

Gezondheidszorg Nederland

In Nederland bevinden zich momenteel meer dan 2900 bedrijven in de zogenoemde life-sciencessector en de gezondheidszorg in een straal van 200 kilometer, wat goed is voor 34.000 banen. Daarnaast is Nederland wereldleider op het gebied van octrooiaanvragen voor medische technologieën.

Volgens wethouder Udo Kock onderstreept de komst van Alnylam de aantrekkelijkheid van de Amsterdamse life-sciences- en gezondheidssector: "Samen met ons hoogstaande wetenschappelijke onderwijs en onderzoek, uitgevoerd in de academische ziekenhuizen, gespecialiseerde onderzoeksinstituten en natuurlijk met de aanstaande verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), werken we allemaal samen om de gezondheid van mensen te verbeteren."