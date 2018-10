In Eemnes, Huizen en Hilversum hebben de meeste jongeren jeugdzorg

NOORD-HOLLAND - In Eemnes ontvangen van alle Gooise gemeenten relatief gezien de meeste jongeren jeugdzorg. Zo'n 8,2 procent van de jeugd tot 18 jaar krijgt daar zorg en begeleiding vanwege onder meer gedragsproblemen of opvoedingsproblemen. Eemnes wordt in de regio op de voet gevolgd door Huizen (7,9 procent) en Hilversum (7,2 procent).

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de twee andere plaatsen van de samenwerkende BEL-gemeente zijn juist de minste jongeren dat jeugdzorg krijgt. Met 5,7 procent in Laren en 5,2 procent in Blaricum staan ze onderaan in de regio 't Gooi.

Onder jeugdzorg wordt hulp aan en zorg verstaan voor jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het is de overkoepelende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Bekijk in de kaart hieronder hoeveel jongeren in jouw gemeente jeugdzorg krijgen: