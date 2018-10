I Amsterdam-letters op Museumplein onzichtbaar gemaakt

AMSTERDAM - (AT5) Straatkunstenaar Dadara ging afgelopen nacht aan de haal met de veelbesproken I Amsterdam-letters op het Museumplein. Hij zette er een enorme installatie voor.

Voor de iconische lettes zijn schermen geplaatst. Daarop is een alternatieve slogan te zien: 'I am dream'. Het is een protest tegen het verdwijnen van 'culturele vrijplaatsen' in de stad, zoals het ADM-terrein. Volgens Dadara is het daarom tijd dat kunstenaars de publieke ruimte gaan gebruiken als vrijplaats.

"Ik weet niet hoe lang het duurt voordat dit verwijderd wordt, dus kom er een selfie mee maken zo lang het kan", schrijft Dadara op Instagram.

Het is niet de eerste keer dat Dadara guerilla art plaatst op het Museumplein. In 1999 zette hij er een soort vrijheidsbeeld van 9 meter neer.