Brand in Junior College Julianadorp blijkt rokende kleioven Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel

JULIANADORP - De brandweer moest vannacht in actie komen voor een vermoedelijke brand bij het Junior College in Julianadorp. Gelukkig viel de schade reuze mee: de kleioven was aan blijven staan en was er slechts sprake van rook in het technieklokaal.

Omdat het een schoolgebouw betrof, rukte de brandweer met vier eenheden uit naar het Junior College voor de brandmelding. Uiteindelijk was er geen vuur te bekennen, slechts een hoop rookontwikkeling, aldus een woordvoerder van de brandweer. Na het ventileren van het gebouw en het uitzetten van de oven zat de taak van de brandweer er weer op. De schoolleiding was op de vroege ochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. 💬 Whatsapp ons!

