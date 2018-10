Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoofddorpse straat opnieuw opgeschrikt door autobrand: tweede keer in vijf dagen Foto: EvL - Chris Soellaart Foto: EvL - Chris Soellaart Foto: EvL - Chris Soellaart Foto: EvL - Chris Soellaart

HOOFDDORP - Afgelopen weekend brandden vier auto's af aan het Savelsbos in Hoofddorp en vannacht was het rond 03.15 uur opnieuw raak. Een voertuig ging, op hetzelfde stuk in de straat, in vlammen op.

De brand beperkte zich afgelopen nacht door een snelle inzet van de brandweer tot één auto. Een paar naastgelegen voertuigen hebben lichte schade. Lees ook: Bewoners bang na viervoudige autobrand: "Zijn we hier nog wel veilig?" De buurtbewoners lieten eerder weten geschrokken te zijn van de autobranden van afgelopen weekend. Volgens hen zouden de auto's expres in brand zijn gestoken, doordat de bewoners van een huurhuis ruzie zouden hebben met mensen elders in het land. Ook zou er recentelijk een steekpartij in de straat zijn geweest. Of deze verschillende autobranden verband met elkaar hebben, wordt onderzocht. Getuigen of mensen met informatie worden verzocht contact opt te nemen met de politie. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003