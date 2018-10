VIDEO: Brandweer speelt potje trefbal in volle bepakking

NEDERHORST DEN BERG - Wat doe je als brandweerkorps wanneer vlak voor de geplande training de oefenruimte wordt afgezegd? Dan trek je alsnog je volledige tenue aan, rijd je de wagens de garage uit en speel je een potje trefbal met je collega's.

De sporthal naast de kazerne was ook al bezet, maar gelukkig hadden ze nog wel een bal over die ze konden uitlenen. Volgens Nick IJkout van Brandweer Nederhorst den Berg was de geïmproviseerde trefbalpartij nog best een zware work-out: "We hebben uiteindelijk zes potjes gespeeld in volle bepakking, dat was best pittig."

Op zoek naar nieuwe oefenlocaties

Tegen NH Nieuws vertelt IJkhout dat Brandweer Nederhorst den Berg hard op zoek is naar nieuwe locaties voor oefeningen. "In een dorp ben je toch al vaak op steeds dezelfde locaties aangewezen en afwisseling is belangrijk."

Volgens hem kan het aanbieden van je bedrijf als oefenlocatie zelfs voordelen hebben voor ondernemers: "Weet je gelijk beter wat er moet gebeuren als er een keer brand uitbreekt in je pand."