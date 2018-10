Koninklijke HFC nipt opzij gezet door SC Cambuur in beker

LEEUWARDEN - Het is Koninklijke HFC niet gelukt om te stunten in de KNVB-beker bij Cambuur. De Haarlemmers boden goed tegenstand tegen de Keuken Kampioen Divisie-ploeg, maar wisten niet door te dringen tot de volgende ronde. De Friezen bleken net een maatje te groot voor de ploeg van Gertjan Tamerus: 2-1.

Het was een sterke openingsfase van de kant van Cambuur, dat zoals verwacht op zoek ging naar een snelle voorsprong. Na twintig minuten kregen zij die voorsprong dan ook. Tyrone Conraad gaf de bal op Nigel Robertha, die de bal klaar legde op Justin Mathieu. Hij wist er wel raad mee en schoot Cambuur daarmee op een 1-0 voorsprong.

Het had niet veel gescheeld of de voorsprong van de Friezen was van korte duur. Vrijwel direct na de aftrap kregen de Haarlemmers namelijk een grote kans op de gelijkmaker. Wessel Boer wist de bal niet binnen te krijgen na een scrimmage voor het doel van Cambuur-goalie Xavier Mous. Namens de ploeg uit Leeuwarden waren Robertha en Mathias Schils nog dichtbij een treffer, maar zij stuitten beide op HFC-doelman Gerard van Rossum.

Van Rossum

Na de thee leek Cambuur de wedstrijd snel in het slot te gooien, toen Conraad met een puntertje de 2-0 voor zijn rekening nam. Er waren kansen voor onder andere Mathieu en invaller Issa Kallon, maar Van Rossum zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef. Hierdoor bleef Koninklijke HFC hoop houden op een resultaat en die hoop werd alleen maar groter toen Jacob Noordmans op schitterende wijze de aansluitingstreffer binnenschoot. Vanaf een meter of twintig schoot de middenvelder de bal in de verre hoek.

Dichtbij de gelijkmaker

Vanaf dat moment zette de ploeg van Tamerus alles op alles om de gelijkmaker binnen te schieten. Robin Eindhoven en Tim van Soest waren dichtbij de 2-2, maar doelman Mous stond steeds in de weg. Ook Peet van der Slot had nog een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar Mous stond ook bij zijn vrije trap op de juiste plaats.

Hierdoor bleef de stand 2-1 in het voordeel van de Friezen, maar kunnen de Noord-Hollanders de KNVB-beker met een opgeheven hoofd verlaten. Komende zaterdag vervolgenen de Haarlemmers de competitie. Om 14.30 uur spelen zij uit bij Scheveningen.

Opstelling Cambuur: Mous; El Baad, Mbende, Schilder, Van Wermeskerken; Conraad (Kallon/59), Ciganiks, Schils; Mathieu, Robertha (Rossi/46), Van Kippersluis

Opstelling Koninklijke HFC: Van Rossum; Van Son, Morgan, v/d Slot, Wilffert, Volkert; Noordmans, Boer (Lewis/81), Weistra; v/d Linden (Van Soest/67), Tadmine (Eindhoven/54)