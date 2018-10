Crematorium Purmerend is vrij van radioactieve straling en mag weer open

PURMEREND - Het crematorium van Purmerend, dat deze zomer gesloten werd wegens radioactiviteit, mag vanaf deze week weer haar deuren openen. Bij de crematie van een kankerpatiënt in juli waren radioactieve stoffen vrijgekomen.

Het crematorium heeft van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) toestemming gekregen om haar werkzaamheden weer aan te vangen omdat de crematieoven weer 'stralingsvrij' is na schoonmaak en onderhoud.

De ovens en het gebouw van het crematorium waren deze zomer met straling besmet geraakt na de crematie van een persoon die met radioactieve stoffen was behandeld tegen kanker. Deze stoffen zaten dus ook in de as. Volgens PC Uitvaart is de veiligheid van de omgeving en het milieu nooit in het geding geweest door de straling.

'Weer als nieuw'

Tijdens de sluiting van het crematorium is het gebouw grondig schoongemaakt en is er direct onderhoud gepleegd aan de ovens. Het crematorium vertelt aan mediapartner Regio Purmerend over het onderhoud: "Hiermee is de crematieoven geheel stralingsvrij en weer als nieuw. Inwoners van Purmerend en omgeving kunnen weer in hun eigen stad gecremeerd worden.”