Ondernemers afgeperst met dreigmail: 'betaal 50K aan bitcoins anders handgranaat'

AMSTERDAM - (AT5) Verschillende ondernemers in Amsterdam hebben een e-mail ontvangen waarin wordt gedreigd met het ophangen van een handgranaat of het beschieten van hun pand als er geen 50.000 euro aan bitcoins wordt overgemaakt.

Het gaat in elk geval om Club Abe in de Amstelstraat en drie coffeeshops. De mail, die in handen is van AT5, is al in mei dit jaar verstuurd. De politie bevestigt dat er meerdere keren aangifte is gedaan en heeft de zaak in onderzoek.

Lees ook: Man knutselt granaat op Club ABE, club looft 30.000 euro beloning uit

Deuren sluiten

In de mail wordt gerefereerd aan het sluitingsbeleid van de gemeente. "Het is u waarschijnlijk niet ontgaan hoeveel ondernemers de afgelopen tijd hun deuren hebben moeten sluiten op last van de gemeente. Om te voorkomen dat u de volgende bent dient u per direct actie te ondernemen", zo schrijft de afzender.

In de e-mail staan instructies wat ondernemers moeten doen om te voorkomen dat hun zaak doelwit wordt. De afzender vraagt de ontvanger eerst een account aan te maken op coinmama.com of coinbase.com. Vervolgens moet er 50.000 euro op het bitcoin-account worden gestort en moeten de bitcoins naar een bepaald adres verstuurd worden.

Kogel of granaat

"Daarna hoort u nooit meer van ons", zo valt er te lezen. Als er niet binnen een week na het openen van de mail betaald is, wordt het bedrag verdubbeld: "Als wij het bedrag van 100K vervolgens ook niet binnen 5 dagen ontvangen zorgen wij ervoor dat u de deuren kan sluiten. Dit kan zijn door een kogel in jullie gevel te schieten of een granaat aan de voordeur te plakken."

Lees ook: Suzy Wong Lounge op last van gemeente gesloten na vondst explosief

De afzender stelt dat aangifte doen geen zin heeft, omdat de e-mail niet te traceren is. "Als wij erachter komen dat u toch aangifte heeft gedaan of dit bericht met iemand anders heeft gedeeld zullen wij er direct voor zorgen dat u de deuren kan sluiten voor minimaal 3 maanden. Zodra u weer toestemming van de gemeente krijgt om de deuren te openen komen wij weer langs tenzij u 200K betaald."

Club Abe

De brief aan Club Abe is in mei van dit jaar verstuurd. Vorig jaar augustus werd een handgranaat aan de deur van de club in Amstelstraat gehangen. "Het zou kunnen dat het om dezelfde persoon of groep gaat, maar daar is vooralsnog geen duidelijkheid over gekomen. Het is ook niet bewezen dat beide zaken los van elkaar staan", aldus mede-eigenaar Marcel Norbart.

De club heeft na ontvangst van de dreigmail wel direct aangifte gedaan. "De recherche vertelde ons dat de mail hen bekend voor kwam, dus we waren niet de eerste. Wij hebben niet betaald. Zo"n mail geeft wat ons betreft wel aan dat achter het leggen van granaten inmiddels geen logica meer zit; ze liggen ten slotte van patatzaak tot aan een hotel. Een zorgelijk fenomeen", aldus Norbart.

Niet onder de indruk

Maurice Veldman, advocaat van diverse coffeeshops, laat weten dat coffeeshop-uitbaters niet onder de indruk zijn. "Dit soort bedreigingen worden niet serieus genomen. Ze zijn ook heel makkelijk te maken. Maar we moeten hier wel melding van maken, omdat coffeeshops een convenant hebben gesloten met de burgemeester, waarin staat dat ze verplicht zijn om alles te melden met betrekking tot de veiligheid", aldus Veldman.

De advocaat benadrukt dat geen van de coffeeshops op de dreigmail is ingegaan en dat er ook geen incidenten zijn geweest. "Bij een ondernemer heeft de politie camera"s geplaatst om de boel in de gaten te houden, maar we hebben er nooit meer wat van gehoord", zegt Veldman.

Koerswijziging

Opvallend is dat de de gemeente het sluitingsbeleid voor horeca waar een handgranaat wordt neergelegd onlangs heeft herzien. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester vertelde Halsema "dat de gemeente heeft geleerd van het verleden." Daarmee doelde ze op het beleid van haar voorgangers Van Aartsen en Van der Laan die (horeca)panden automatisch lieten dichttimmeren na de vondst van een handgranaat of een beschieting.

Lees ook: Halsema zal veel minder snel horeca sluiten na granaatvondsten

Zo mocht patatzaak Vleminckx in de Voetboogstraat open blijven na de vondst van een handgranaat op 15 augustus. Ook het hotel aan de Korte van Eeghenstraat, vlakbij het Vondelpark, waar vorige week een explosief bij de deur werd neergelegd, is nog open. En na verschillende incidenten op de Johan Huizingalaan, afgelopen augustus, sloot de gemeente daar niet automatisch ieder bedrijfspand waar een voorval had plaatsgevonden.

"Wij letten natuurlijk ook op dat criminelen niet moeten gaan denken: nou we leggen een granaat voor de deur en dan wordt het wel gesloten. Dus we worden langzamerhand veel preciezer in het toepassen van maatregelen", zo vertelde Halsema op 14 september.