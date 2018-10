Deel dit artikel:













Yordi Teijsse kopt AFC naar overwinning tegen TOP Oss Foto: Pro Shots / Toon Dompeling Foto: Pro Shots / Toon Dompeling Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

AMSTERDAM - In een zeiknat Olympisch Stadion is het AFC opnieuw gelukt om een profclub uit te schakelen in het toernooi om de KNVB-beker. Nadat de ploeg van Uli Landvreugd in de vorige ronde al met 5-0 afrekende met Telstar, waren de Amsterdammers nu te sterk voor TOP Oss: 1-0.

Op het drijfnatte veld, waar het meer dan eens voorkwam dat er spelers uitgleden, kwam het eerste echte grote gevaar van de voet van Lion Kaak. De middenvelder van TOP Oss kreeg de bal teruggelegd, maar schoot vanaf een meter of twintig op de lat. Na een halfuur spelen liet ook AFC zich zien. Yordi Teijsse maakte ruimte voor een hard schot, maar zijn poging belandde naast het doel van Cambuur-keeper Nick Olij. In het vervolg van de eerste helft waren er kansen voor beide ploegen, waarbij AFC-doelman Patrick Zonneveld liet zien belangrijk te zijn voor zijn ploeg. Eerst stond hij in de weg bij een schot van Bryan Smeets, waarna hij na een couter van de Brabanders ook Huseyin Dogan de baas was. Aan de andere kant was er nog een kans voor Kenny Teijsse, maar Olij (oud-Jong AZ) zorgde ervoor dat de ploegen met een brilstand naar de kleedkamer gingen. Teijsse

Mede door het veld, dat goed voetbal niet erg makkelijk maakte, was het begin van het tweede bedrijf niet erg spectaculair. Smeets kreeg namens de Ossenaren een kans om uit te halen, maar de bal belandde ver naast het doel. Hoe langer de stand op 0-0 bleef, hoe meer AFC in een goed resultaat ging geloven en dat bleek niet onterecht. Na ruim een uur spelen werd een Amsterdamse vrije trap teruggekopt op Yordi Teijsse, die binnenknikte en daarmee zijn ploeg aan de leiding bracht. Rode kaart

TOP Oss probeerde vervolgens met aanvallende wissels nog een gelijkmaker te forceren. Patrick N'Koyi en Delano Ladan werden ingebracht door Oss-trainer Klaas Wels. Het mocht niet baten voor de Brabantse club, die afgelopen vrijdagavond nog met 1-5 te sterk was in Nijmegen voor NEC. Nadat Oss-verdediger Lorenzo Piqué ook nog eens rood kreeg, was het duel beslist en zorgde AFC ervoor dat zij na Telstar ook TOP Oss uit het bekertoernooi knikkerden. Opstelling AFC: Zonneveld; Kwee, Linthorst, Richard, Van den Houten; K. Teijsse, Hoek, Y. Teijsse (Kulhan/90+3); Grootfaam, Ignacio (Jesse/90), Belarbi Opstelling TOP Oss: Olij, Janssen (Ladan/77), Pique, Nieveld, Van den Herik, Van der Sluys; Rommens (N'Koyi/70), Kaak, Smeets; Oratmangoen, Dogan