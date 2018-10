Jamy heeft eindelijk haar fiets terug

DEN HELDER - Wekenlang heeft Jamy Kraak erop moeten wachten, maar ze kan eindelijk weer bij haar fiets. NS biedt excuses aan en belooft Jamy een jaar lang gratis toegang tot haar eigen fietskluis.

Drie weken lang zat Jamy’s fiets opgesloten in een fietskluis bij station Den Helder Zuid. De studente zocht meerdere malen contact met de vervoerder, maar NS hield vol niks voor haar te kunnen betekenen.

Inmiddels is de zaak dus wel opgelost en heeft Jamy haar tweewieler weer terug. Niet een verkeerde sleutel was de boosdoener zoals eerder gedacht, maar een reserveringsfout in het systeem.

"Haar kluisje was al verhuurd aan iemand anders en dat had nooit mogen gebeuren", aldus een woordvoerder van de NS. Ook de andere huurder van het kluisje krijgt een gratis fietskluisabonnement voor een jaar.