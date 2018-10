Deel dit artikel:













Diefstal doet kunstenares Ellen van Putten pijn: "Boef breng mijn lino's terug!" Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Toen Ellen van Putten, kunstenares uit Beverwijk, haar rolkoffer vol met haar zelfgemaakte kunst wilde meenemen voor de Kunsttiendaagse in Bergen stond haar een onaangename verassing te wachten. De koffer was verdwenen. Eerst hoopte ze nog dat haar vriend 'm al had ingeladen. Maar hij bleek toch echt gestolen.

Ze had buiten de koffer gelukkig nog wel wat ander werk over om tentoon te stellen, maar veel van haar linoleumkunst is verdwenen. Deze kunstwerken, door Van Putten lino's genoemd zijn gemaakt met een druktechniek, waarbij een afbeelding wordt uitgesneden uit een stuk linoleum. Onverkoopbaar

Ellen hoopt dat de dief beseft dat hij niet rijk gaat worden van zijn daad. "Hij moet ten eerste weten hoe hij het werk moet drukken. En het drukwerk is zo bekend inmiddels, dat ik niet denk dat hij dat nog kan verkopen zonder door de mand te vallen."