Jongeren met autisme vinden rust in een fort bij Uitgeest Foto: NH Nieuws

UITGEEST - Je zou eerder verwachten dat het een retraiteoord is voor ouderen, zo midden in de polder. Maar in Fort Kijk, vroeger Fort bij Krommeniedijk geheten, wonen tegenwoordig een stuk of zeventien jongeren. Behalve dat ze allemaal ongeveer dezelfde leeftijd hebben, hebben ze autisme als gemeenschappelijk factor.

Het fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is na een grondige verbouwing nu een jaar open voor autistische jongeren. Het is een unieke stek daar in de polder bij Uitgeest. "Sinds ik hier ben, ben ik de natuur meer gaan waarderen", zegt Tico Triest, één van de bewoners. Bekijk de video om te zien hoe de jongeren leven. (Tekst gaat verder onder de video) Zelfstandiger worden

De jongeren krijgen de begeleiding die ze nodig hebben om binnen drie jaar zelfstandig te kunnen wonen. Tico denkt dat het hem gaat lukken. "Ik ben hier zelfstandiger geworden en pak meer dingen aan. Voor mij is de begeleiding die ik hier krijg hel goed." Tijd om je passie te vinden

Tico weet wat hij wil, hij volgt een opleiding tot sociaal werker. Daya Kamminga, en andere bewoner, gebruikt haar tijd in het juist om te ontdekken wat ze wil. "Ik heb allerlei baantjes gehad, het laatst bij de Lidl. Ik gun mezelf hier de tijd om te bedenken waar echt mijn passie ligt." Begeleider Daan Gort geniet dagelijks van de rust en de natuur, en hij ziet de bewoners ook genieten. "Ik heb echt het gevoel dat deze omgeving een goede uitwerking op ze heeft."