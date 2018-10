Deel dit artikel:













Heilooër jongeren roken het minst van de regio Foto: ANP

HEILOO - Het percentage jongeren dat in Heiloo rookt is het laagste van de regio. Uit onderzoek van GGD Hollands Noorden blijkt dat 11,1% van de jongeren in Heiloo tussen de 16 en 25 jaar dagelijks een sigaret op steekt. Dit is lager dan het gemiddelde van 14,1% in hele regio Alkmaar.

Bijna drieduizend jongeren uit West-Friesland, de Noordkop en de regio Alkmaar vulden een vragenlijst in over roken, gezondheid en leefstijl. Daaruit blijkt dat in Heiloo 11,1 procent dagelijks rookt. Daarmee scoren de Heilooër jongeren het laagst in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de regio Alkmaar. Lees ook: Zorgwekkende cijfers: 15 procent van de jongeren steekt dagelijks sigaret op De gemeente Heiloo is blij met de uitslag voor haar jongvolwassenen. "Goed te horen dat Heiloo positief scoort met niet-roken." Mogelijk dat het lokale gezondheidsbeleid 'Appeltje Eitje' hieraan heeft bijgedragen. "Doel van 'Appeltje Eitje' is om het voor inwoners vanzelfsprekender te maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Onder het mom ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’ stimuleert de gemeente organisaties om inwoners het goede voorbeeld te geven ten aanzien van een gezonde leefstijl.", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NH Nieuws. Lees ook: Nergens in Noord-Holland Noord wordt zoveel gerookt als op Texel Goed teken

Volgens de gemeente richt het project zich op verschillende thema's: "Gezonde voeding, voldoende bewegen, geen tot matig alcoholgebruik, niet roken, geen drugsgebruik en tijdig ontspannen. Het is natuurlijk moeilijk te meten of het project het effect is van de positieve score. Maar het positieve rookgedrag is zeker een goed teken!". Dagelijkse rokers (16-25jr) regio Alkmaar:

Alkmaar 15,6%

Bergen 14,9%

Castricum 12,1%

Heerhugowaard 15,6%

Heiloo 11,1%

Langedijk 15,4%