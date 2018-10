Geschiedenisleraar van het jaar Jikkemien Kuypers gehuldigd: "Jezelf blijven en lesgeven"

HOORN - Jikkemien Kuypers, docent aan SG newton in Hoorn, is verkozen tot geschiedenisleraar van 2018. Vanmiddag werd ze voor een volle aula gehuldigd.

Twee leerlingen en docenten hadden haar opgegeven om mee te doen aan de verkiezing, die gehouden wordt door het Rijksmuseum, de NTR en het Nationaal Archief. Ruim honderd leraren uit heel het land deden mee.

"Haar vakdidactisch arsenaal om leerlingen te bereiken is onuitputtelijk", is een van de lovende oordelen uit het juryrapport. Zo presteert ze het om leerlingen enthousiast te krijgen over de meest abstracte onderwerpen.

"Mevrouw Kuypers is een strenge docent. Maar ze is streng wanneer ze streng moet zijn", zegt één van haar studentes. Volgens de leerlingen is de geschiedenisles alles behalve saai: "Ze geeft leuke uitleg en heeft goed orde in de klas."

"Nooit goed genoeg"

Kuypers heeft in haar lessen een belangrijke missie: volgens haar kunnen er veel hogere eisen gesteld worden om meer uit de vmbo’ers te halen. "Ze worden vanaf de basisschool vertelt dat ze niet zoveel kunnen. Maar ze kunnen een hele hoop!"