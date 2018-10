Deel dit artikel:













Onberispelijk winkelgebied van Laren valt in de prijzen Foto: Shutterstock

LAREN - Met een nette score van 7,9 is Laren vandaag tweede geworden in de verkiezing van het Schoonste Winkelgebied van 2018 in de categorie Kleine gemeentes.

Dat maakte NederlandSchoon vandaag bekend. Alleen het Zeelandse Veere scoorde 0,2 punten hoger dan Laren en ging er met het goud vandoor. Het Bos en Lommerplein moet flink met de grijper aan de slag, het Amsterdamse winkelgebied eindigde op de 578ste plaats en is daarmee het minst schone van Noord-Holland. Weinig zwerfaval

Uit het onderzoek van NederlandSchoon blijkt dat er in de winkelgebieden van Laren weinig zwerfafval te vinden is, de gevels zijn schoon en het ook met het aantal vuilnisbakken zit het wel snor. Ook de winkeliers en de gemeente scoren een dikke voldoende in de betrokkenheid bij het schoonhouden van het winkelgebied.