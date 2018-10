Tienduizenden programmeurs gezocht

AMSTERDAM - In de Metropoolregio heeft men de komende jaren behoefte aan 50.000 computerprogrammeurs. Als die worden gevonden staat mogelijk de economische groei in de regio op het spel.

Computerprogrammeurs zijn niet aan te slepen. Door de alsmaar oprukkende digitalisering van de maatschappij zijn er steeds meer mensen nodig met een tech-opleiding. Niet alleen in gespecialiseerde IT-bedrijven, maar in alle sectoren is de vraag groot.

De ING-bank is in de Metropoolregio inmiddels de grootste tech-werkgever maar ook binnen het MKB is er meer vraag dan aanbod. Steeds vaker worden IT-specialisten uit het buitenland ingevlogen maar omscholen is ook een mogelijkheid.

TechConnect Week

Tijdens de eerste Tech Connect Week van de Amsterdam Economic Board kan iedereen die denkt geschikt te zijn als computerprogrammeur kennis maken met dit vak met toekomst. Een kennismakingsles in het A-lab was snel vol.

Om aan de grote vraag te voldoen kan iedereen, ook zonder speciale vooropleiding, maar met de juiste instelling, een korte intensieve bootcamp volgen. Frank Alkema is opgeleid als HR-medewerker maar ziet meer toekomst en voldoening in het computervak.