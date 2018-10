Van der Gragt keert terug bij Oranje-selectie

ZEIST - Stefanie van der Gragt keert terug in de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen voor de belangrijke duels met Zwitserland. De Noord-Hollandse voetbalster van FC Barcelona kampte de afgelopen tijd met een bovenbeenblessure, maar heeft nu dus weer een oproep gekregen van bondscoach Sarina Wiegman.

Dat werd dinsdagmiddag bekend. Naast Van der Gragt zijn ook de Amsterdamse Merel van Dongen (Real Betis) en Everton-speelster Inessa Kaagman uit Hoorn gescelecteerd door Wiegman. Bovendien behoren Lize Kop, Kika van Es, Liza van der Most en Ellen Jansen van Ajax tot de 23-koppige selectie. De geblesseerde Kelly Zeeman moet de wedstrijden laten schieten.

De Oranjevrouwen gaan tegen Zwitserland proberen om kwalificatie voor het Wereldkampioenschap in Frankrijk van 2019 af te dwingen. Op vrijdag 9 november speelt de ploeg van Wiegman in de Utrechtse Galgenwaard het heenduel, terwijl op dinsdag 13 november in het Zwitserse Schaffhausen de return op het programma staat. De winnaar over twee duels mag zich opmaken voor het WK, dat volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli wordt gehouden.