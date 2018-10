Ziekenhuis in Amstelveen klaagt Whatsappende KNO-arts aan

AMSTELVEEN - (AT5) Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft de KNO-arts, die meer dan honderd (oud-)patiënten ongevraagd toevoegde aan een Whatsapp-groepchat, aangeklaagd.

"Ons eigen onderzoek heeft genoeg aanleiding gegeven om deze voormalig werknemer aan te klagen", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

De arts maakte midden in de nacht een groepsgesprek met zijn privénummer aan, waarin hij aan de patiënten vertelde dat hij een nieuwe werkgever heeft. Hij schreef dat hij hen niet meer kon opereren in Ziekenhuis Amstelland, maar wel bij zijn nieuwe werkgever: het International Medical Center Acibadem. Hij raadde hen aan om een nieuwe verwijsbrief van de huisarts te vragen.

Het Acibadem noemde het benaderen van de patiënten een 'solo-actie' van de KNO-arts. Ziekenhuis Amstelland reageerde geschokt: "Er zijn door de betreffende arts gegevens van onze patiënten meegenomen die binnen onze muren hadden moeten blijven."

De woordvoerder van het ziekenhuis kon niet vertellen of de man strafrechtelijk of via het tuchtcollege wordt aangeklaagd.