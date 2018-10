Minder vrachtverkeer toegestaan in Drechterland

DRECHTERLAND - De gemeente Drechterland gaat de overlast van vrachtverkeer in de dorpen Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker aanpakken. Als de Westfrisiaweg eind november wordt geopend, gaan op verschillende plekken zware voertuigen in de ban.

Het gaat om de spoorwegovergang op de Nieuweweg in Hoogkarspel en over de spoorwegovergang op de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Het verbod gaat daar per 1 april 2019 in. Ook in Oosterblokker is dat het streven, al wordt daar de komende maanden eerst onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van vrachtverkeer.

'Elke vrachtwagen is er één teveel'

Volgens wethouder Jeroen Broeders is er al jaren veel overlast in de dorpen en zijn de wegen niet bedoeld voor zwaar vrachtverkeer: "Tot nu toe was er eigenlijk geen alternatief voor dat verkeer. Zodra de nieuwe N23 in november in gebruik wordt genomen, is er echter een alternatieve route beschikbaar. Elke vrachtwagen die dan nog over onze kwetsbare dorpswegen rijdt, terwijl er een alternatieve route beschikbaar is, is er één te veel."

Om te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik blijft maken van de alternatieve routes is het voornemen deze

doorgangen voor vrachtverkeer af te sluiten. Wel blijven alle adressen in Hoogkarspel en Westwoud bereikbaar.