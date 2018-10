Deel dit artikel:













Regen kan spelbreker zijn bij AFC-TOP Oss in Olympisch Stadion Foto: Pro Shots/Stanley Gontha Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - AFC speelt vanavond in de strijd om de KNVB-beker tegen TOP Oss. Niet op het eigen sportpark Goed Genoeg, maar in het Olympisch Stadion en dat is toch altijd een eer.

Er is een kansje dat de wedstrijd niet door kan gaan, vertelde Ad Westerhof, voorzitter van AFC, bij NH Radio. "Als het heel hard gaat regenen, dan kan het veld onder water komen te staan, want het kan daar slecht weg, en dan wordt het waterpolo. Er wordt wel de nodige regen voorspeld voor vanavond. Maar als er niet gespeeld kan worden dan wordt het duel verplaatst naar morgenavond." AFC speelde eerder bekerwedstrijden in het Olympische Stadion tegen MVV, De Graafschap en Almere City. Westerhof heeft er goede herinneringen aan. "Ik ben zelfs een keer stadionspeaker geweest. Dan kan je jezelf in de hele buurt horen." Op het eigen sportpark heeft de club niet voldoende verlichting op de velden voor zo'n wedstrijd. Westerhof kwam als jongetje ook al in het Olympisch Stadion en hij was bij de fameuze mist-wedstrijd van Ajax tegen Liverpool in 1966. "We klommen toen met een groepje jongens helemaal naar beneden over allerlei hekken tot aan het veld. Daar liepen we mee met het spel langs de lijn, zodat wij waarschijnlijk de enigen waren die alle doelpunten hebben gezien." En de voorspelling van de voorzitter voor het duel met TOP Oss? "Van Telstar wonnen we met 5-0, dus ik zeg nu 5-1 of 4-1", aldus een lachende Westerhof.