Honderden leerlingen de pineut door renovatie sporthal: alle gymlessen in winter geschrapt Foto: Google Streetview

HOOFDDORP - Het is niet gelukt om voor alle scholieren van het KSH College in Hoofddorp na de herfstvakantie gymlessen te regelen. Sporthal Het Spectrum, die nu door twee scholen gebruikt wordt om in te sporten, ondergaat op dit moment een renovatie.

Hierdoor vervallen in de wintermaanden van dit schooljaar voorlopig alle gymlessen en wordt er gekeken naar een andere oplossing. Bijna 300 leerlingen zijn nu de pineut geworden. Het gaat om de laatste twee leerjaren voor het examen. De vervallen lessen worden waarschijnlijk vervangen door een extra examenprogramma als voorbereiding op de eindtoetsen. Het is een eis van de inspectie om de gymlessen op te vullen met iets anders. "Leuk is anders", legt schooldirecteur Mark Mees aan NH Nieuws uit. Lees ook: Geen gymzaal betekent geen gymles in Hoofddorp "De teleurstelling bij de getroffen leerlingen is groot", vertelt Mees. "Ook de gymdocenten staan perplex. Wij vinden het met z'n allen belangrijk dat leerlingen, juist in de tijden van 'de McDonalds', lichamelijk oefening krijgen." Bowlen en zwemmen

Voor een groot gedeelte van de bijna 1.500 leerlingen is door de schoolleiding in de afgelopen paar weken wél een oplossing gevonden. De scholen mogen gebruikmaken van de faciliteiten in de buurt. "Je moet daarbij denken aan een les bowlen of zwemmen. We hebben zoveel mogelijk geregeld, maar we kunnen niet alle kinderen blij maken helaas", aldus Mees. De extra kosten hiervoor worden gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer. Half november steken de schooldirectie, de schoolinspectie en de gemeente de koppen bij elkaar om te kijken naar een eventuele oplossing. De gemeente kon nog niet reageren op de oplossingen van de school en hoe het nu verder moet met de leerlingen die geen gymles krijgen. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws eerder maakte 💬 Whatsapp ons!

