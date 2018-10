John van den Brom: "Ik krijg veel over me heen"

ALKMAAR - Crisis is een groot woord, maar het gaat niet goed bij AZ. Na drie nederlagen in de competitie, moeten de Alkmaarders woensdagavond de rug rechten voor de beker tegen VVV. "Winnen en doorgaan om uit deze vervelende periode te komen." John van den Brom over de huidige situatie en hij kijkt vooruit naar het bekertreffen met de Venlonaren.

"Ik krijg veel over me heen. Andere mensen in de staf minder, het richt zich meer op mij. Dat is niet erg, want daar ben ik ook trainer voor. We moeten het met elkaar oplossen. We moeten niet naar elkaar wijzen. Hoofd omhoog en op naar de volgende. Dat is manier om uit dit soort mindere fases te komen", vertelt Van den Brom dinsdagmiddag over de mindere periode van zijn team.

"Door op dezelfde manier"

De Alkmaarse coach gaat woensdagavond tegen VVV weinig veranderen aan zijn elftal. "Ik ga gewoon door op dezelfde manier zoals wij heel goed kunnen spelen. Dat laat deze groep elke dag op de training zien en dat moet nu bevestigd worden in een wedstrijd."

VVV Live

AZ - VVV Venlo begint woensdagavond om 19.45 uur en is live te volgen via deze site en de Facebook-pagina NH Sport.

