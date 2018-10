Jarenlange celstraffen voor Gooise jeugdbende na gewelddadige overvallen

LAREN - Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Huizen zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen van respectievelijk zeven en zes jaar. De jongens pleegden overvallen op meerdere huizen in 't Gooi.

Bij een van die overvallen, vorig jaar april in Laren, werden de bewoners vastgebonden en zwaar mishandeld. Volgens de rechter maakten de jongens deel uit van een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie had langere celstraffen van 12 en 9 jaar geëist. De rechter ging hier echter niet in mee. Omdat een van de overvallers nog minderjarig was en de andere net meerderjarig, besloot de rechtbank tot lagere straffen.

Eerder werd al een nu 17-jarige man veroordeeld vanwege medeplichtigheid aan een van de overvallen. Hij liet de overvallers binnen in een huis in Blaricum, terwijl de 12-jarige zoon des huizes toekeek.