Drechterland gaat oplaten ballonnen verbieden

DRECHTERLAND - De gemeente Drechterland gaat het oplaten van plastic ballonnen verbieden. De gemeenteraad heeft dit gisteren met een nipte meerderheid besloten.

Al langer is bekend dat plastic ballonnen en de koortjes die hieraan zitten slecht zijn voor het milieu en de dieren. Voor de Senioren Partij Drechterland was dit dan ook aanleiding om het onderwerp op de agenda te zetten.

"We willen gewoon dat kinderen een ballon kunnen opblazen op hun verjaardag", vertelt Maartje Tros-van Diepen van de seniorenpartij. "Waar het ons om gaat is dat ze niet meer de lucht in gaan. En dit speelt vooral op grotere evenementen, waar soms meer ballonnen tegelijkertijd worden opgelaten."

Eerste in West-Friesland

In andere gemeenten geldt al een verbod op het oplaten van ballonnen op evenementen, maar het is nog nergens in West-Friesland opgenomen in de gemeentelijke regelgeving (APV).

"Dat gaat hier dus nu wel gebeuren. We moeten nog even wachten tot volgend voorjaar, want dan wordt de APV opnieuw vastgesteld en wordt het verbod op het oplaten van ballonnen hierin opgenomen."