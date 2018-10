Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











250 HFC-supporters mee naar bekerduel tegen Cambuur Foto: Kon. HFC

HAARLEM - Het record van 2015 wordt niet gebroken, maar Kon. HFC wordt vanavond in Leeuwarden toch bijgestaan door meer dan 250 supporters, die de spelers met bussen achterna reizen. Cambuur is de derde tegenstander van de Haarlemmers in de strijd om de KNVB-beker.

HFC begon de bekercompetitie dit seizoen met 3-2 winst op JVC Cuijk en versloeg vervolgens Harkemase Boys met 4-0. Lees ook: Koninklijke HFC te sterk voor Harkemase Boys Eigenlijk hadden de Haarlemmers deze ronde liever een wat aansprekender tegenstander gehad uit de eredivisie, of juist een amateurclub waartegen de winstkansen groter zijn. Maar het werd dus SC Cambuur. Toch gaan er tegen de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie nog ruim 250 mensen mee met de bus naar Friesland. Dat is wel minder dan het record uit oktober 2015 toen 620 supporters in een lange rij bussen meereisden naar Almelo voor de bekerwedstrijd tegen Heracles. Die ging dan wel met 3-1 verloren, maar het was een mooi avontuur voor de spelers en de supporters. Pieter Bas den Hartigh was in dat duel de HFC'er die scoorde in het Polman stadion en zo de eer nog een beetje hoog hield. De wedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden begint vanavond om 19.45 uur.